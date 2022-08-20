ХК "Барыс" стал победителем Кубка Президента РК

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Металлургом" и занял первое место на Кубке Президента Республики Казахстан по хоккею в Нур-Султане, передает NUR.KZ.
Подопечные Андрея Скабелки выиграли у команды из Магнитогорска со счетом 3:2. В составе "Барыса" отличились Динмухамед Кайыржан, Джереми Бракко и Энтони Луис. У гостей забивали Филипп Майе и Валерий Орехов.
Эта победа принесла столичному клубу итоговое первое место в Кубке РК. "Металлург" завершил свое выступление на втором месте. Таким образом, казахстанская команда в седьмой раз выиграла данный турнир.
«Металлург» – «Барыс» 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
1:0 – 27:41 – Майе (Яковлев) ГБ
1:1 – 33:06 – Кайыржан (Грэм, Гусейнов)
1:2 – 34:39 – Бракко ШБ
1:3 – 37:20 – Луис (Вей, Минеев)
2:3 – 50:57 – Орехов (Платонов)
Вратари: Паскуале – Бояркин
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1984082-hk-barys-stal-pobeditelem-kubka-prezidenta-rk/