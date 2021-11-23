Тренер "Барыса" прокомментировал слухи об уходе Даррена Дица

Даррен Диц. Фото: instagram.com/barys_officia

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал возможный уход капитана команды канадца Даррена Дица, сообщает Sports.kz.

— По информации об уходе Даррена Дица, можете прокомментировать?

— Я не знаю, ничего не слышал.

— Вторая победа без Даррена Дица подряд, это закономерность?

— Я скажу, что играет вся команда. И с Дарреном мы выигрывали, и без Даррена проигрывали. Все зависит от настроя команды, как они готовы выкладываться.

Диц вторую игру подряд не выходит на лед. Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе защитника в казанский "Ак Барс".

Сам хоккеист прокомментировал сегодняшнюю победу клуба в сторис в Instagram.

"Всех с победой!", — написал Диц.

Напомним, "Барыс" в серии буллитов одолел минское "Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1943608-trener-barysa-prokommentiroval-sluhi-ob-uhode-darrena-ditsa/