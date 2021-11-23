Никита Бояркин отразил пять буллитов "Динамо" и принес "Барысу" победу (видео)

Барыс - Динамо. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую победу подряд. Сегодня в Нур-Султане казахстанцы обыграли минское "Динамо" по буллитам, сообщает NUR.KZ.

Одним из героев матча стал канадский нападающий Линден Вей, который неделю назад перешел в "Барыс" из СКА. Канадец оказался самым расторопным в толкучке перед воротами "Динамо".

Однако еще в первом периоде гости отыгрались и вышли вперед. Сначала Сапего забросил в пустые ворота.

Затем Граовак вывел гостей вперед.

Больше 40 минут игрового времени "Барыс" не мог сравнять счет. Удалось это сделать лишь за 3,5 минуты до финальной серены. Никита Михайлис замкнул пас у дальней штанги.

В овертайме выявить победителя не удалось. Команды перешли к серии буллитов, героем которой стал Никита Бояркин. Казахстанский вратарь отразил все пять буллитов "Динамо". В то же время Михайлис и Вей смогли реализовать свои попытки 2:0.

"Барыс" набрал 28 очков и поднялся на 9-ю строчку. Отставание от восьмого места составляет три очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1943603-nikita-boyarkin-otrazil-pyat-bullitov-dinamo-i-prines-barysu-pobedu-video/