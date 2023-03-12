Гимнаст Нариман Курбанов завоевал "золото" этапа Кубка мира в Баку

Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанец Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в городе Баку (Азербайджан), передает NUR.KZ.

Курбанов стал лучшим в упражнениях на коне. Его финальное выступление судьи оценили в 15.300 балла. Этого результата хватило для того, чтобы завершить этап Кубка мира на первом месте.

Второе место занял Рис МакЛенаган из Ирландии - 14.933. Матвей Петров из Албании завоевал бронзовую медаль - 14.766.

Стоит отметить, что днем ранее казахстанец Милад Карими также отметился "золотом". Он стал первым в вольных упражнениях.

Курбанов же побеждает на втором этапе Кубка мира подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2012584-gimnast-nariman-kurbanov-zavoeval-zoloto-etapa-kubka-mira-v-baku/