Четыре футбольных клуба ликвидируют в Казахстане

Казахстанский журналист и комментатор Олжас Байбосын в подкасте на YouTube-канал Fonteam рассказал о ликвидации четырех футбольных клубов, передает Sports.kz.

Как рассказал Байбосын, аким Туркестанской области утвердил постановление о закрытии четырех клубов Туркестанской области: "Арыс", "Мактаарал", "Туркестан" и "Жетысай".

"Он сказал, что теперь останется только "Туран", который будет играть в Первой лиге с туркестанскими футболистами. Сейчас я читаю постановление: деньги будут выделяться только на детский футбол, и эта сумма не должна превышать 50 миллионов тенге", — поделился Байбосын.

Издание отмечает, что по итогам нынешнего сезона КПЛ туркестанский "Туран" набрал 16 очков и стал единственным кандидатом на вылет из премьер-лиги.

Напомним, в марте прошлого года Токаев призвал предпринимателей "посмотреть на клубный футбол как на бизнес".

"Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире. Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов", - сказал Токаев.

А в марте этого года в Казахстане выбрали 461 субъект, предлагаемый к передаче в конкурентную среду, в данном списке оказались семь футбольных клубов.

