Стали известны новые подробности о дальнейшей карьере Лионеля Месси
Опубликовано:
Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем аргентинской звезды футбола и нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.
По словам Романо, Месси продолжит карьеру в клубе из Майами.
"Лионель Месси завершил регулярный сезон с "Интер Майами", набрав 48 результативных действий (голы + передачи), и переговоры о новом контракте находятся на очень продвинутой стадии. Ожидается, что Месси останется в клубе и подпишет новое соглашение - финальные детали сейчас уточняются", - сообщил Романо.
Несколько дней назад аргентинский футболист Лионель Месси стал рекордсменом по количеству голевых передач в матчах за национальные сборные.
Летом Лионель Месси отметился историческим достижением в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2298798-stali-izvestny-novye-podrobnosti-o-dalneyshey-karere-lionelya-messi/
