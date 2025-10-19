Стали известны новые подробности о дальнейшей карьере Лионеля Месси

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем аргентинской звезды футбола и нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

По словам Романо, Месси продолжит карьеру в клубе из Майами.

"Лионель Месси завершил регулярный сезон с "Интер Майами", набрав 48 результативных действий (голы + передачи), и переговоры о новом контракте находятся на очень продвинутой стадии. Ожидается, что Месси останется в клубе и подпишет новое соглашение - финальные детали сейчас уточняются", - сообщил Романо.

Несколько дней назад аргентинский футболист Лионель Месси стал рекордсменом по количеству голевых передач в матчах за национальные сборные.

Летом Лионель Месси отметился историческим достижением в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS).

