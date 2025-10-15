Месси установил мировой рекорд через несколько часов после Роналду

Аргентинский футболист Лионель Месси стал рекордсменом по количеству голевых передач в матчах за национальные сборные, передает NUR.KZ со ссылкой на Goal.

В ночь на среду по казахстанскому времени аргентинцы провели товарищескую встречу с Пуэрто-Рико. Матч прошел в США и завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 6:0.

По дублю оформили полузащитник Алексис Макаллистер (15 и 36 минуты) и нападающий Лаутаро Мартинес (79, 84). Еще один мяч забил защитник Гонсало Монтьель (23). Автоголом отметился пуэрториканский игрок обороны Стивен Эчеваррия (65).

Месси вышел на поле с капитанской повязкой и отыграл весь матч. По разу он ассистировал Монтьелю и Мартинесу. Таким образом, в активе 38-летнего форварда теперь 60 голевых передач на уровне национальных сборных. Это новый мировой рекорд.

По данному показателю Месси опередил американца Лэндона Донована и бразильца Неймара, в активе которых по 58 ассистов. При этом последний продолжает карьеру и теоретически может улучшить свой результат.

За несколько часов до матча пуэрториканцев и аргентинцев мировой рекорд установил и Криштиану Роналду. Капитан и нападающий сборной Португалии стал единоличным лидером по числу голов в отборочных турнирах чемпионатов мира.

