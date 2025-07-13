Лионель Месси установил очередной рекорд в MLS
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Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси отметился историческим достижением в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.
Команда форварда принимала на своем поле "Нэшвилл". Матч на арене "Чейз Стэдиум" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч гостей забил немецкий форвард Хани Мухтар (49 минута). У "Интер Майами" дубль оформил капитан команды Месси (17, 62).
По данным ESPN, 38-летний аргентинец обновил собственный рекорд по продолжительности серии матчей с несколькими голами. В пяти последних играх MLS Месси оформлял по дублю.
С 16 голами в 16 встречах нападающий вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона, разделяя лидерство с английским форвардом Сэмом Сарриджем из "Нэшвилла".
Общая результативная серия Месси в MLS длится шесть матчей. За этот период он забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Победа позволила "Интер Майами" набрать 38 очков после 19 встреч. Команда занимает седьмое место в таблице. "Нэшвилл" с 41 баллом после 22 матчей идет на четвертой позиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264619-lionel-messi-ustanovil-ocherednoy-rekord-v-mls/
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