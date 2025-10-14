Англия первой из европейских сборных пробилась на ЧМ-2026 по футболу

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Англия первой из европейских сборных пробилась на ЧМ-2026 по футболу

      Опубликовано:

      Футболисты Харри Кейн и Джуд Беллингем (слева направо)
      Харри Кейн и Джуд Беллингем (слева направо). Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

      Мужская сборная Англии по футболу стала первой участницей чемпионата мира 2026 года от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает корреспондент NUR.KZ.

      В восьмом туре квалификационной группы К команда на выезде разгромила Латвию. Матч прошел на стадионе "Даугава" в Риге и завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

      Дубль оформил нападающий Харри Кейн (44, 45+4 минуты), который во втором случае отличился с пенальти. Еще по мячу забили полузащитники Энтони Гордон (26) и Эберечи Эзе (86). Автоголом отметился латвийский защитник Максим Тонишев (58).

      Победа позволила сборной Англии набрать максимальные 18 очков и обеспечить себе первое место в группе. Команде осталось провести два матча в квалификации.

      Напрямую на чемпионат мира 2026 года выходят победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

      Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 14 октября:

      • Португалия — Венгрия. 2:2 (группа F)
      • Ирландия — Армения. 1:0 (группа F)
      • Андорра — Сербия. 1:3 (группа К)
      • Латвия — Англия. 0:5 (группа К)
      • Эстония — Молдова. 1:1 (группа I)
      • Италия — Израиль. 3:0 (группа I)
      • Турция — Грузия. 4:1 (группа Е)
      • Испания — Болгария. 4:0 (группа Е)

      В рамках игрового дня Криштиану Роналду дважды забил за сборную Португалии. Это позволило ему стать единоличным рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах чемпионатов мира.

      Днем ранее на ЧМ-2026 из африканской зоны пробилась сборная Кабо-Верде. Эта страна станет самой маленькой по территории и второй по малочисленности в истории чемпионатов мира по футболу.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.