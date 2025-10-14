Англия первой из европейских сборных пробилась на ЧМ-2026 по футболу

Мужская сборная Англии по футболу стала первой участницей чемпионата мира 2026 года от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает корреспондент NUR.KZ.

В восьмом туре квалификационной группы К команда на выезде разгромила Латвию. Матч прошел на стадионе "Даугава" в Риге и завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

Дубль оформил нападающий Харри Кейн (44, 45+4 минуты), который во втором случае отличился с пенальти. Еще по мячу забили полузащитники Энтони Гордон (26) и Эберечи Эзе (86). Автоголом отметился латвийский защитник Максим Тонишев (58).

Победа позволила сборной Англии набрать максимальные 18 очков и обеспечить себе первое место в группе. Команде осталось провести два матча в квалификации.

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выходят победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 14 октября:



Ирландия — Армения. 1:0 (группа F)

Андорра — Сербия. 1:3 (группа К)

Латвия — Англия. 0:5 (группа К)

Эстония — Молдова. 1:1 (группа I)

Италия — Израиль. 3:0 (группа I)

Турция — Грузия. 4:1 (группа Е)

Испания — Болгария. 4:0 (группа Е)

В рамках игрового дня Криштиану Роналду дважды забил за сборную Португалии. Это позволило ему стать единоличным рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах чемпионатов мира.

Днем ранее на ЧМ-2026 из африканской зоны пробилась сборная Кабо-Верде. Эта страна станет самой маленькой по территории и второй по малочисленности в истории чемпионатов мира по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.