Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира по футболу: чем уникально это достижение

Мужская сборная Кабо-Верде по футболу вошла в число участников чемпионата мира 2026 года и отметилась историческим достижением, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник команда на своем поле разгромила Эсватини со счетом 3:0 в рамках последнего десятого тура группы B.

Победа позволила сборной Кабо-Верде набрать 23 очка и финишировать на первой позиции. Как и другие победители групп в африканской отборочной зоне, эта команда получила прямую путевку на ЧМ-2026.

Как информирует РБК Спорт, Кабо-Верде станет самой маленькой по территории страной, которая будет представлена на чемпионате мира по футболу. Островное государство располагается в Атлантическом океане на территории чуть больше 4000 квадратных километров.

Кроме того, Кабо-Верде станет второй по малочисленности страной в истории чемпионатов мира. В этом государстве проживает не более 600 тысяч человек. Меньший показатель был только у Исландии (350 тысяч), которая выступала на ЧМ-2018.

Помимо Кабо-Верде, от Африки на ближайший чемпионат мира уже квалифицировались Египет, Марокко, Алжир, Тунис и Гана.

