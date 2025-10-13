Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира по футболу: чем уникально это достижение
Опубликовано:
Мужская сборная Кабо-Верде по футболу вошла в число участников чемпионата мира 2026 года и отметилась историческим достижением, передает корреспондент NUR.KZ.
В понедельник команда на своем поле разгромила Эсватини со счетом 3:0 в рамках последнего десятого тура группы B.
Победа позволила сборной Кабо-Верде набрать 23 очка и финишировать на первой позиции. Как и другие победители групп в африканской отборочной зоне, эта команда получила прямую путевку на ЧМ-2026.
Как информирует РБК Спорт, Кабо-Верде станет самой маленькой по территории страной, которая будет представлена на чемпионате мира по футболу. Островное государство располагается в Атлантическом океане на территории чуть больше 4000 квадратных километров.
Кроме того, Кабо-Верде станет второй по малочисленности страной в истории чемпионатов мира. В этом государстве проживает не более 600 тысяч человек. Меньший показатель был только у Исландии (350 тысяч), которая выступала на ЧМ-2018.
Hallo, Mundial 2026? Aqui vai Cabo Verde #sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #CaboVerde pic.twitter.com/qnvl5kZ54J— sport tv (@sporttvportugal) October 13, 2025
Помимо Кабо-Верде, от Африки на ближайший чемпионат мира уже квалифицировались Египет, Марокко, Алжир, Тунис и Гана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2296884-sbornaya-kabo-verde-vpervye-vyshla-na-chempionat-mira-po-futbolu-chem-unikalno-eto-dostizhenie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах