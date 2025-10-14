Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов мира

Португалец Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах чемпионатов мира по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертом туре группы F квалификации ЧМ-2026 сборная Португалии принимала Венгрию. Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

У гостей отличились защитник Аттила Салаи (6 минута) и хавбек Доминик Собослаи (90+1). У хозяев поля дубль оформил Роналду (22, 45+3).

Благодаря этим голам 40-летний нападающий установил рекорд. Теперь в его активе 41 забитый мяч в отборочных циклах чемпионата мира. Ранее Роналду делил лидерство по этому показателю с гватемальцем Карлосом Руисом (39). Следом за ними идет аргентинец Лионель Месси (36).

Ничья позволила сборной Португалии набрать десять очков. Команда продолжает лидировать в группе, а венгры с пятью баллами идут следом. Третье место занимает Ирландия (четыре), замыкает таблицу Армения (три).

