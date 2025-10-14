Автор красивого гола сборной Казахстана прокомментировал игру с Северной Македонией

Полузащитник сборной Казахстана Динмухаммед Караман, который оформил красивый гол в ворота македонцев, поделился впечатлениями об игре, передает Qazsport.

Футболист ударом через себя отправил мяч в ворота соперника.

"Эмоции после матча прекрасные. Мы довольны тем, что сыграли вничью на выезде, но можно было и победить. Теперь будем довольствоваться этим результатом. Честно говоря, решение приняли за миллисекунды. Я рискнул и действовал мгновенно", - рассказал полузащитник.

Он сообщил, что тренер дал им установку на матч - играть в свою игру: атакующую, с вертикальным пасом.

Напомним, сегодня ночью Казахстан и Северная Македония сыграли вничью, однако по количеству набранных баллов наша сборная оказалась слабее и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026.

Позже главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал ничью с Казахстаном.

"Я не считаю, что игроки недооценили Казахстан. Но каждый раз, когда мы играем матчи, как против Бельгии, и после такого результата, нам приходилось собираться и психологически, и физически", - заявил он.

Казахстанцы завершат отборочный цикл 15 ноября домашним матчем с Бельгией на "Астана Арене".

