Автор красивого гола сборной Казахстана прокомментировал игру с Северной Македонией
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Полузащитник сборной Казахстана Динмухаммед Караман, который оформил красивый гол в ворота македонцев, поделился впечатлениями об игре, передает Qazsport.
Футболист ударом через себя отправил мяч в ворота соперника.
"Эмоции после матча прекрасные. Мы довольны тем, что сыграли вничью на выезде, но можно было и победить. Теперь будем довольствоваться этим результатом. Честно говоря, решение приняли за миллисекунды. Я рискнул и действовал мгновенно", - рассказал полузащитник.
Он сообщил, что тренер дал им установку на матч - играть в свою игру: атакующую, с вертикальным пасом.
Напомним, сегодня ночью Казахстан и Северная Македония сыграли вничью, однако по количеству набранных баллов наша сборная оказалась слабее и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026.
Позже главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал ничью с Казахстаном.
"Я не считаю, что игроки недооценили Казахстан. Но каждый раз, когда мы играем матчи, как против Бельгии, и после такого результата, нам приходилось собираться и психологически, и физически", - заявил он.
Казахстанцы завершат отборочный цикл 15 ноября домашним матчем с Бельгией на "Астана Арене".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2296932-avtor-krasivogo-gola-sbornoy-kazahstana-prokommentiroval-igru-s-severnoy-makedoniey/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах