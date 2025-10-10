Сборная Украины по футболу выиграла матч с восемью голами в квалификации ЧМ-2026
Опубликовано:
Мужская сборная Украины по футболу одержала выездную победу над Исландией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура группы D. Матч прошел на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике и завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.
У победителей дубль оформил полузащитник Руслан Малиновский (14 и 45+5 минуты). Еще по мячу забили хавбеки Алексей Гуцуляк (45), Иван Калюжный (85) и Олег Очеретько (88).
Авторами голов у хозяев поля стали форварды Микаэль-Эгиль Эллертссон (35) и Альберт Гудмундссон, оформивший дубль (59, 75).
В параллельном матче группы D сборная Франции на стадионе "Парк де Пренс" в Париже разгромила Азербайджан со счетом 3:0 благодаря забитым мячам нападающих Килиана Мбаппе (45+2) и Флориана Товена (84), а также полузащитника Адриена Рабьо (69).
После трех туров в этом квартете французы лидируют с максимальными девятью очками. Следом идут украинцы (четыре), а затем исландцы (три) и азербайджанцы (одно).
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 10 октября:
- Казахстан — Лихтенштейн. 4:0 (группа J)
- Бельгия — Северная Македония. 0:0 (группа J)
- Швеция — Швейцария. 0:2 (группа В)
- Косово — Словения. 0:0 (группа В)
- Исландия — Украина. 3:5 (группа D)
- Франция — Азербайджан. 3:0 (группа D)
- Германия — Люксембург. 4:0 (группа А)
- Северная Ирландия — Словакия. 2:0 (группа А)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2296071-sbornaya-ukrainy-po-futbolu-vyigrala-match-s-vosemyu-golami-v-kvalifikacii-chm-2026/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах