Сборная Украины по футболу выиграла матч с восемью голами в квалификации ЧМ-2026

Мужская сборная Украины по футболу одержала выездную победу над Исландией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы D. Матч прошел на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике и завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.

У победителей дубль оформил полузащитник Руслан Малиновский (14 и 45+5 минуты). Еще по мячу забили хавбеки Алексей Гуцуляк (45), Иван Калюжный (85) и Олег Очеретько (88).

Авторами голов у хозяев поля стали форварды Микаэль-Эгиль Эллертссон (35) и Альберт Гудмундссон, оформивший дубль (59, 75).

В параллельном матче группы D сборная Франции на стадионе "Парк де Пренс" в Париже разгромила Азербайджан со счетом 3:0 благодаря забитым мячам нападающих Килиана Мбаппе (45+2) и Флориана Товена (84), а также полузащитника Адриена Рабьо (69).

После трех туров в этом квартете французы лидируют с максимальными девятью очками. Следом идут украинцы (четыре), а затем исландцы (три) и азербайджанцы (одно).

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 10 октября:

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

