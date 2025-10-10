Назван лучший игрок сборной Казахстана в победном матче отбора ЧМ-2026

Портал Flashscore назвал лучшего игрока матча сборной Казахстана против Лихтенштейна - игра закончилась разгромной победой Казахстана, сообщает Sports.kz.

Безусловным фаворитом матча стал нападающий сборной Казахстан Галымжан Кенжебек — он оформил дубль и отметился результативной передачей. За свою игру он получил максимальную оценку — 10 баллов.

Напомним, сегодня Казахстан одержал победу над Лихтенштейном со счетом 4:0. Голами отличились Галымжан Кенжебек, Бахтиер Зайнутдинов и Алибек Касым.

После победы сборная Казахстана с шестью очками после шести матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе. Лихтенштейн без набранных баллов замыкает таблицу. Лидирует Северная Македония (11 очков), дальше идут Бельгия и Уэльс (по 10).

Добавим, главный тренер сборной Лихтенштейна по футболу Конрад Фюнфштюк на пресс-конференции подвел итоги матча с Казахстаном, отметив, что у казахстанской сборной хорошая и слаженная команда.

