Каково положение Казахстана в отборе ЧМ-2026 после разгрома Лихтенштейна

Казахстанская сборная в пятницу, 10 октября, с разгромом обыграла сборную Лихтенштейна в отборе на чемпионат мира по футболу 2026 года, передает NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура группы J. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу казахстанцев. Голами отличились Галымжан Кенжебек, Бахтиер Зайнутдинов и Алибек Касым.

Это вторая победа Казахстана в нынешнем отборочном цикле. Следующий матч казахстанцы проведут 13 октября на выезде с Северной Македонией.

Сборная Казахстана с шестью очками после шести матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе. Лихтенштейн без набранных баллов замыкает таблицу. Лидирует Северная Македония (11 очков), дальше идут Бельгия и Уэльс (по 10).

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Отметим, что сборная Казахстана лишилась шансов на прямой выход, но сохраняет математические шансы на попадание в стыки.

