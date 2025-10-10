"Нам самим надоело": в сборной Казахстана высказались о разгроме Лихтенштейна

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в эфире телеканала Qazsport прокомментировал разгромную победу над командой Лихтенштейна, передает Sports.kz.

Оразов поблагодарил болельщиков, пришедших на стадион поддержать игроков.

"Для нас было очень важно сегодня победить, потому что до этой игры мы шли не совсем хорошо. С приходом Талгата Маруановича мы перестроили — стали играть в более атакующий футбол. Нам уже самим надоело обороняться всё время. В такой игре, я думаю, мы выжали — не то чтобы максимум, но создали очень много моментов.

Конечно, можно было еще забить. Но самое главное — сыграли на ноль, показали хороший футбол. Наверное, первые минут 10-15 немножко скованно играли, но в целом, я думаю, сегодня удалось порадовать болельщиков и показать хороший футбол. Я надеюсь, что эта игра будет для нас как старт, толчок для новой игры сборной Казахстана", - поделился полузащитник казахстанской сборной.

Напомним, сегодня Казахстан одержал победу над Лихтенштейном со счетом 4:0. Голами отличились Галымжан Кенжебек, Бахтиер Зайнутдинов и Алибек Касым.

После победы сборная Казахстана с шестью очками после шести матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе. Лихтенштейн без набранных баллов замыкает таблицу. Лидирует Северная Македония (11 очков), дальше идут Бельгия и Уэльс (по 10).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.