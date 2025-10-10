Байсуфинов прояснил свое будущее в сборной Казахстана после разгрома Лихтенштейна

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов на пресс-конференции высказался о первом матче после возвращения в команду, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу казахстанцы на "Астана Арене" разгромили Лихтенштейн со счетом 4:0. Для Байсуфинова матч стал первым после возвращения в национальную сборную. В сентябре он стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как Али Алиев подал в отставку.

В беседе с журналистами Байсуфинов высказался о своей дальнейшей работе. Ранее в Казахстанской федерации футбола отметили, что рассматривают трех иностранных специалистов для полноценного сотрудничества.

"Давайте здесь ответим профессионально. Эта должность назначаемая, поэтому все вопросы должны быть адресованы руководству федерации — [про] долгосрочные проекты, планы... Если честно, я ведь не ушел далеко от сборной. До этого все время был на связи. У нас проходит обучение на категорию Pro, программа по менторству имеет место. В молодежной сборной я тоже был как ментор и наставник. В любой ситуации и в любой должности рад помочь как сборной, так и всему казахстанскому футболу", — заявил Байсуфинов.

Матч с Лихтенштейном стал первым в 2025 году, в котором сыграл Бахтиер Зайнутдинов. Несколько месяцев он не играл за сборную Казахстана из-за травм. В минувшей встрече полузащитник отметился голом и обновил собственный рекорд по числу забитых мячей за национальную команду (15).

"Мы готовились играть агрессивно в атаку. Решили, что он принесет больше пользы именно в средней зоне со своим опытом как в оборонительных действиях, так и в завершающей стадии, в организации атак. Батека любит забивать, бежать вперед. Получается, мы угадали. Ему это пришлось по душе, все сложилось", — сказал Байсуфинов.

Ранее итоги матча на "Астана Арене" подвел главный тренер сборной Лихтенштейна Конрад Фюнфштюк.

