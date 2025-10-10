Бахтиер Зайнутдинов обновил рекорд по числу голов за сборную Казахстана по футболу

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов обновил собственный рекорд по числу голов в составе мужской сборной Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

27-летний спортсмен вышел в стартовом составе на домашний матч квалификации чемпионата мира 2026 года с Лихтенштейном.

На 28-й минуте Зайнутдинов замкнул прострел нападающего Галымжана Кенжебека и довел счет до 2:0. За пару минут до этого сам Кенжебек вывел хозяев поля вперед.

Гол стал для Зайнутдинова 15-м в составе сборной Казахстана. Он обновил собственный рекорд по числу забитых мячей в составе национальной команды.

При этом матч с Лихтенштейном стал для Зайнутдинова первым в 2025 году на уровне сборных. Ранее он несколько месяцев не мог сыграть за национальную команду из-за травм.

