Бахтиер Зайнутдинов обновил рекорд по числу голов за сборную Казахстана по футболу
Опубликовано:
Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов обновил собственный рекорд по числу голов в составе мужской сборной Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.
27-летний спортсмен вышел в стартовом составе на домашний матч квалификации чемпионата мира 2026 года с Лихтенштейном.
На 28-й минуте Зайнутдинов замкнул прострел нападающего Галымжана Кенжебека и довел счет до 2:0. За пару минут до этого сам Кенжебек вывел хозяев поля вперед.
Гол стал для Зайнутдинова 15-м в составе сборной Казахстана. Он обновил собственный рекорд по числу забитых мячей в составе национальной команды.
При этом матч с Лихтенштейном стал для Зайнутдинова первым в 2025 году на уровне сборных. Ранее он несколько месяцев не мог сыграть за национальную команду из-за травм.
