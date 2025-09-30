Исторический матч "Кайрат" — "Реал": в алматинском клубе обратились к болельщикам

В пресс-службе футбольного клуба "Кайрат" рассказали, что ждет болельщиков перед началом самого ожидаемого матча "Кайрат" - "Реал Мадрид", передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте ФК "Кайрат" напомнили, что вход для болельщиков на территорию стадиона доступен уже с 17:45.

Перед началом игры будет организована предматчевая программа, где ждут:

интерактивные зоны от УЕФА и партнеров клуба;

зажигательное шоу барабанщиков;

бесплатный аквагрим для всех желающих;

вкусные угощения и напитки на фудкортах;

раздача клубных флагов на трибунах.

"Убедительно просим всех зрителей прибыть на стадион за 3-4 часа до начала матча, с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе, а также во избежание очереди и столпотворения. Просим заранее подготовить свои билеты и паспортные данные", - говорится в сообщении.

Напомним, уже сегодня, 30 сентября, в 21:45 начнется дебютный домашний матч казахстанского "Кайрата" в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА. Соперник - мадридский "Реал".

Несмотря на то, что до матча остается несколько часов, алматинцы и гости города собрались возле Центрального стадиона. О том, как толпы болельщиков всех возрастов готовятся к активной поддержке алматинской команды, читайте здесь. Для болельщиков добавим, после приезда мадридского "Реала" в Алматы на матч с "Кайратом" на сайтах для продажи товаров и услуг появились объявления с предложениями купить автографы известных футболистов по ценам от 18 до 500 тыс. тенге. Также в Сети обсуждают водометный бронеавтомобиль, который направлялся в сторону Центрального стадиона, где скоро начнется матч "Кайрат" - "Реал".

