Билеты за 300 тысяч, флаги и кричалки: что происходит на стадионе перед матчем "Кайрат" — "Реал" (фото, видео)

Несмотря на то, что до матча остается несколько часов, алматинцы и гости города собрались возле Центрального стадиона, передает корреспондент NUR.KZ.

Толпы болельщиков всех возрастов готовятся к активной поддержке алматинской команды, повторяя слоганы и футбольные кричалки и исполняя гимн Казахстана.

Предприниматели побеспокоились о том, чтобы у фанатов было полное "обмундирование" - на месте продают шарфы, флаги, футболки, чехлы для телефона и прочие атрибуты "Кайрата". Так, флажки "Кайрата" можно приобрести за 500 тенге маленькие и 1000 тенге - побольше.

Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Комплект - футболка, шарф, флаг, наклейка и брелок - обойдется фанатам в 8000 тенге. В продаже есть и двойные шарфы - с названием обеих команд. Но алматинцы отказываются от них - "Кайрат", конечно, зачем нам "Реал", заявил молодой человек.

В официальный магазин команды образовалась огромная очередь.

Особое внимание привлекает Бауыржан - сегодня он является наиболее ярким персонажем среди присутствующих.

"Я - фанат футбола и "Кайрата" с 10 июня 1974 года. Больше 50 лет. Это знаменательное событие, я думаю, не только для фанатов "Кайрата", а для фанатов всего Казахстана. В кои-то веки "Реал" приехал сюда", - говорит Бауыржан.

Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

В своих прогнозах он сдержан - мужчина считает, что алматинская команда только набирается опыта и даже ничья будет хорошим результатом игр. А если проигрыш будет с небольшим отрывом, то это можно считать победой, заявил болельщик.

Между тем, на месте все еще продают билеты - молодые люди предложили нашему журналисту приобрести три билета по 300 тысяч тенге каждый.

Впрочем, тут же прогуливаются и те, кто, напротив, хочет приобрести билет.

Бабушка раздает шашу, видимо, на победу "Кайрата".

Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Артем и его друг приехали из Усть-Каменгорска. Признаются, что болеют за "Кайрат" всего пару месяцев - с тех пор, как алматинская команда стала показывать "удивительные результаты".

"Мы будем болеть только за "Кайрат". Но интересно посмотреть на "Реал" тоже, конечно. Думаю, "Кайрат" будет стараться отдать все, что у них есть. И у них есть шанс на ничью. Но думаю, что в конце они подустанут и "Реал" забьет пару голов. И счет будет 0-2. Победу мы очень хотим, но, кажется, что класс команд все-таки разный", - поделились молодые люди.

Между тем, на стадионе появились и фанаты "Реала". Трое ребят приехали из Египта и Судана, чтобы поддержать любимую команду.

Кроме того, в толпе были замечены и граждане Китая с шарфами "Кайрата".

Еще одни болельщики среди иностранцев - жители Ливии. Как рассказал один из них, Малик, сегодня друзья болеют за "Кайрат".

"Я живу тут уже четыре года и хотел бы поддержать "Кайрат", - объяснил молодой человек.

Сегодня, 30 сентября, казахстанский "Кайрат" проведет дебютный домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ рассказывает главное об игре с испанским "Реалом".

Для болельщиков добавим, после приезда мадридского "Реала" в Алматы на матч с "Кайратом" на сайтах для продажи товаров и услуг появились объявления с предложениями купить автографы известных футболистов по ценам от 18 до 500 тыс. тенге. Также мы писали о том, как мадридскую команду встретили по прибытии в Казахстан, и что прилетевший в Алматы Килиан Мбаппе в составе "Реала" оставил автограф юному казахстанскому фанату на футболке со своим номером.

