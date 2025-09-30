jitsu gif
      Юлия Абрамова
      Юлия Абрамова
      Журналист
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Билеты за 300 тысяч, флаги и кричалки: что происходит на стадионе перед матчем "Кайрат" — "Реал" (фото, видео)

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Несмотря на то, что до матча остается несколько часов, алматинцы и гости города собрались возле Центрального стадиона, передает корреспондент NUR.KZ.

      Толпы болельщиков всех возрастов готовятся к активной поддержке алматинской команды, повторяя слоганы и футбольные кричалки и исполняя гимн Казахстана.

      Предприниматели побеспокоились о том, чтобы у фанатов было полное "обмундирование" - на месте продают шарфы, флаги, футболки, чехлы для телефона и прочие атрибуты "Кайрата". Так, флажки "Кайрата" можно приобрести за 500 тенге маленькие и 1000 тенге - побольше.

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Комплект - футболка, шарф, флаг, наклейка и брелок - обойдется фанатам в 8000 тенге. В продаже есть и двойные шарфы - с названием обеих команд. Но алматинцы отказываются от них - "Кайрат", конечно, зачем нам "Реал", заявил молодой человек.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      В официальный магазин команды образовалась огромная очередь.

      Особое внимание привлекает Бауыржан - сегодня он является наиболее ярким персонажем среди присутствующих.

      "Я - фанат футбола и "Кайрата" с 10 июня 1974 года. Больше 50 лет. Это знаменательное событие, я думаю, не только для фанатов "Кайрата", а для фанатов всего Казахстана. В кои-то веки "Реал" приехал сюда", - говорит Бауыржан.

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      В своих прогнозах он сдержан - мужчина считает, что алматинская команда только набирается опыта и даже ничья будет хорошим результатом игр. А если проигрыш будет с небольшим отрывом, то это можно считать победой, заявил болельщик.

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Между тем, на месте все еще продают билеты  - молодые люди предложили нашему журналисту приобрести три билета по 300 тысяч тенге каждый.

      Впрочем, тут же прогуливаются и те, кто, напротив, хочет приобрести билет.

      Бабушка раздает шашу, видимо, на победу "Кайрата".

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Артем и его друг приехали из Усть-Каменгорска. Признаются, что болеют за "Кайрат" всего пару месяцев - с тех пор, как алматинская команда стала показывать "удивительные результаты".

      "Мы будем болеть только за "Кайрат". Но интересно посмотреть на "Реал" тоже, конечно. Думаю, "Кайрат" будет стараться отдать все, что у них есть. И у них есть шанс на ничью. Но думаю, что в конце они подустанут и "Реал" забьет пару голов. И счет будет 0-2. Победу мы очень хотим, но, кажется, что класс команд все-таки разный", - поделились молодые люди.

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Между тем, на стадионе появились и фанаты "Реала". Трое ребят приехали из Египта и Судана, чтобы поддержать любимую команду.

      Перед матчем
      Перед матчем. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Кроме того, в толпе были замечены и граждане Китая с шарфами "Кайрата".

      Еще одни болельщики среди иностранцев - жители Ливии. Как рассказал один из них, Малик, сегодня друзья болеют за "Кайрат".

      "Я живу тут уже четыре года и хотел бы поддержать "Кайрат", - объяснил молодой человек.

      Сегодня, 30 сентября, казахстанский "Кайрат" проведет дебютный домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ рассказывает главное об игре с испанским "Реалом".

      Для болельщиков добавим, после приезда мадридского "Реала" в Алматы на матч с "Кайратом" на сайтах для продажи товаров и услуг появились объявления с предложениями купить автографы известных футболистов по ценам от 18 до 500 тыс. тенге.

      Также мы писали о том, как мадридскую команду встретили по прибытии в Казахстан, и что прилетевший в Алматы Килиан Мбаппе в составе "Реала" оставил автограф юному казахстанскому фанату на футболке со своим номером.

