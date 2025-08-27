Определились все возможные соперники "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26 завершился квалификационный турнир, который определил всех участников общего этапа, передает корреспондент NUR.KZ.

Через отборочные стадии в основную сетку главного еврокубка пробились семь команд. Одной из них стал казахстанский "Кайрат", который начал борьбу с первого квалификационного раунда.

Всего в общем этапе Лиги чемпионов примут участие 36 клубов. Каждый из них проведет по восемь матчей — по четыре дома и на выезде. В итоге будет сформирована единая таблица, в плей-офф выйдут 24 команды.

Жеребьевка общего этапа состоится 28 августа. В рамках процедуры все команды будут разбиты на четыре корзины по рейтингу УЕФА. Все клубы, в том числе "Кайрат", получат по два соперника из каждой корзины.

Корзина 1: "ПСЖ" (Франция), "Реал Мадрид" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Барселона" (Испания);

Корзина 2: "Арсенал" (Англия), "Байер" (Германия), "Атлетико Мадрид" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Брюгге" (Бельгия);

Корзина 3: "Тоттенхэм" (Англия), "ПСВ" (Нидерланды), "Аякс" (Нидерланды), "Наполи" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Славия" (Чехия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Марсель" (Франция);

Корзина 4: "Копенгаген" (Дания), "Монако" (Франция), "Галатасарай" (Турция), "Юнион" (Бельгия), "Карабах" (Азербайджан), "Атлетик" (Испания), "Ньюкасл Юнайтед" (Англия), "Пафос" (Кипр), "Кайрат" (Казахстан).

