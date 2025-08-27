Казахстанская команда проиграла матч в отборе Лиги чемпионов УЕФА

Казахстанский футбольный клуб «БИИК-Шымкент» потерпел поражение в первом матче отборочного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником шымкентского клуба в поединке второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА стал польской "Катовице".

Встреча прошла в словенском городе Раденци и завершилась поражением казахстанской команды со счетом 0:2.

Счет был открыт на 23-й минуте матча, отличилась форвард польской команды Александра Неценг. Под занавес первого тайма она оформила дубль.

Таким образом, «БИИК-Шымкент» сыграет в матче за третье место в своей группе второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов.

Соперником казахстанской команды станет проигравший клуб в противостоянии словенской «Муры» и словацкой «Спартак Миявы». Этот матч пройдет 30 августа.

