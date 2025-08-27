Казахстанская команда проиграла матч в отборе Лиги чемпионов УЕФА
Опубликовано:
Казахстанский футбольный клуб «БИИК-Шымкент» потерпел поражение в первом матче отборочного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником шымкентского клуба в поединке второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА стал польской "Катовице".
Встреча прошла в словенском городе Раденци и завершилась поражением казахстанской команды со счетом 0:2.
Счет был открыт на 23-й минуте матча, отличилась форвард польской команды Александра Неценг. Под занавес первого тайма она оформила дубль.
Таким образом, «БИИК-Шымкент» сыграет в матче за третье место в своей группе второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов.
Соперником казахстанской команды станет проигравший клуб в противостоянии словенской «Муры» и словацкой «Спартак Миявы». Этот матч пройдет 30 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2279769-kazahstanskaya-komanda-proigrala-match-v-otbore-ligi-chempionov-uefa/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах