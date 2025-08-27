"Актобе" потерпел поражение от "Ромы" в отборе Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный клуб "Актобе" потерпел поражение от "Ромы" (Италия) в рамках второго матча квалификации на женскую Лигу чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась поражением казахстанской команды со счетом 0:2.

Счет на 40-й минуте первого тайма открыла футболистка итальянской команды Марта Пандини. Спустя одну минуту Джулия Галли удвоила преимущество «Ромы».

Таким образом, «Актобе» сыграет с проигравшим в паре «Спарта» (Прага, Чехия) — «Норшелланн» (Фарум, Дания) за третье место квалификационного турнира в группе 2, «Рома» же в финальном матче квалификации второго раунда отбора ЛЧ сыграет с победителем этого противостояния. Оба поединка состоятся 30 августа.

