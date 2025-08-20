Лига чемпионов, "Селтик" — "Кайрат": прямая трансляция матча, время начала

В среду, 20 августа, казахстанский "Кайрат" продолжит выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой с шотландским "Селтиком".

Во сколько начнется матч?

Первая игра квалификационного раунда плей-офф состоится на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (полночь по часовому поясу Казахстана). Ответный матч пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы (все билеты, как сообщили в "Кайрате", уже проданы).

Победитель по сумме двух встреч выйдет в основной этап Лиги чемпионов, где выступят 36 команд. Проигравший попадет в число участников основного этапа Лиги Европы — второго по значимости еврокубка.

Где смотреть матч?

Прямую трансляцию проведут телеканал "Qazsport" и "QSport". Также эфир будет доступен в рамках подписки в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" — на сайте и в мобильном приложении.

Сколько титулов у "Кайрата" и "Селтика"?

Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Селтик" в 55-й раз (и четвертый подряд) выиграл национальную лигу — это самый титулованный клуб Шотландии.

В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). Таким образом, в нынешнем сезоне алматинская команда уже установила собственный рекорд. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома), а затем прошел финский "КуПС" из Куопио (0:2 — в гостях, 3:0 — дома). На прошлом этапе алматинцы обыграли словацкий "Слован" в серии пенальти (1:0 — дома, 0:1 — в гостях).

"Селтик" с сезона 2011/12 бесперебойно выступает на основных стадиях еврокубков. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда через общий этап вышла в стыковые матчи, но в борьбе за путевку в 1/8 финала проиграла немецкой "Баварии". В 1967 году глазгианцы стали победителями Лиги чемпионов (тогда турнир назывался Кубком европейских чемпионов). В нынешнем сезоне "Селтик" автоматически вышел в отборочный раунд плей-офф.

Какие результаты у команд?

Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", поэтому сезон в разгаре. "Кайрат" после 20 матчей набрал 43 очка и идет на второй позиции в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая "Астане". В последней встрече алматинцы дома проиграли семейскому "Елимаю" со счетом 2:3.

Чемпионат Шотландии, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому он начался недавно. "Селтик" стартовал с двух побед с общим счетом 3:0 и с максимальными шестью очками занимает второе место, уступая только "Хартс" из Эдинбурга.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

Самый дорогой футболист "Селтика" — 27-летний вингер сборной Японии Дайзен Маэда. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.

Общий показатель глазгианской команды — 131,15 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,45 млн евро.

Кто тренирует "Кайрат"?

Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Селтика" — 52-летний североирландец Брендан Роджерс.

