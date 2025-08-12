"Слован" — "Кайрат": прямая трансляция ответного матча Лиги чемпионов

Во вторник, 12 августа, казахстанский "Кайрат" проведет очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой со словацким "Слованом".

Во сколько начнется матч?

Ответная игра третьего квалификационного раунда состоится на стадионе "Тегельне Поле" в Братиславе. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по местному времени (23:15 по часовому поясу Казахстана).

Первый матч между командами прошел в Алматы и завершился . Единственный мяч в концовке с пенальти забил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. У "Слована" красную карточку получил ганский полузащитник Рахим Ибрахим, который пропустит ответную встречу.

Таким образом, если братиславцы выиграют дома с разницей в один гола в основное время, будет назначено дополнительное время. Если и дальше команды не выявят сильнейшего, потребуется серия пенальти. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется в раунде плей-офф с шотландским "Селтиком" (Глазго), а проигравший встретится на аналогичной стадии Лиги Европы со швейцарским "Янг Бойз" (Берн).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведут республиканский телеканал "Qazsport" и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении).

Сколько титулов у "Кайрата" и "Слована"?

Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Слован" в 23-й раз (и седьмой подряд) выиграл национальную лигу — это самый титулованный клуб Словакии.

В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). Таким образом, в нынешнем сезоне алматинская команда уже установила собственный рекорд. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома), а затем прошел финский "КуПС" из Куопио (0:2 — в гостях, 3:0 — дома).

"Слован" же в прошлом сезоне выступил на общем этапе Лиге чемпионов, что стало лучшим результатом команды в главном еврокубке. Кроме того, братиславцы еще во времена Чехословакии выиграли международный титул — Кубок обладателей кубков (сезон 1968/69). В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Слован" начал борьбу со второго квалификационного раунда, где выбил боснийский "Зриньски" из Мостара (4:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Какие результаты у команд?

Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", поэтому сезон в разгаре. "Кайрат" после 19 матчей набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. Встреча прошлого тура с участием алматинцев была перенесена.

Чемпионат Словакии, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому он начался недавно. "Слован" стартовал с ничьей и победы и с четырьмя очками после двух матчей идет на четвертой позиции. Игра братиславцев в прошлом туре также была перенесена.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, которому во вторник исполнилось 17 лет. На рынке он оценивается в 1,8 млн евро.

Самый дорогой футболист "Слована" — 24-летний форвард сборной Словакии Давид Стрелец. Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.

Общий показатель братиславской команды — 38,58 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,8 млн евро.

Кто тренирует "Кайрат"?

Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Слована" — 60-летний словак Владимир Вайсс, который в 2013-2015 гг. работал в "Кайрате". В прошлом матче главный тренер братиславцев получил красную карточку, поэтому в предстоящей встрече не сможет находиться у поля.

