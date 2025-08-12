jitsu gif
      "ПСЖ" объявил о трансфере футболиста сборной Украины

      Опубликовано:

      Украинский футболист Илья Забарный
      Илья Забарный. Фото: Официальный сайт ФК "ПСЖ"

      Защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный стал игроком французского "Пари Сен-Жермен", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт парижского клуба.

      Контракт с 22-летним футболистом подписан на пять лет — до 2030 года. Забарный будет выступать за "ПСЖ" под шестым номером, он стал первым украинским игроком в истории клуба.

      Детали сделки с английским "Борнмутом" не разглашаются, но авторитетный портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 63 млн евро при рыночной стоимости защитника в 42 млн евро.

      "Мы рады продолжить усиление нашей команды подписанием Забарного. Илья — талантливый игрок международного класса и настоящий профессионал. Он внесет весомый вклад во всё, что мы строим в долгосрочной перспективе в "Пари Сен-Жермен", — заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

      Сам Забарный также прокомментировал свой переход.

      "Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен" — лучшему клубу мира с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать на поле все, что у меня есть. С нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками", — отметил украинец.

      Забарный родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Он воспитывался в академии местного "Динамо", в главной команде которого начал профессиональную карьеру. В январе 2023 года защитник перешел в "Борнмут".

      В своем Instagram-аккаунте украинец опубликовал прощальный пост, связанный с уходом из английской команды, где поблагодарил партнеров, руководство и персонал клуба, а также болельщиков.

      "Это было путешествие, которое изменило мой путь, наполнив его испытаниями, победами, поражениями, верой и безграничной самоотдачей. Я встретил невероятно искренних и просто прекрасных людей. Людей, которые стали большим, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это самая большая ценность.
      Я глубоко благодарен всем, кто был рядом в самые светлые и самые темные моменты. Это не просто опыт. Это история. Это воспоминания. И я рад, что мне выпала честь пройти его вместе с вами", — написал Забарный.

      В составе сборной Украины защитник дебютировал в октябре 2020 года. С того момента он провел в национальной команде 49 матчей и отметился тремя голами.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

