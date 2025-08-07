Стали известны все номинанты на "Золотой мяч" 2025 года
Организаторы престижной премии "Золотой мяч" в официальном Х-аккаунте назвали всех номинантов на звание лучшего футболиста сезона 2024/25, передает NUR.KZ.
В список вошли 30 игроков. В число претендентов не попал действующий обладатель мужского "Золотого мяча" Родри. Из-за травмы полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании почти целиком пропустил сезон 2024/25, по итогам которого и будет вручаться награда.
Наибольшее представительство получил парижский "Пари Сен-Жермен", который в минувшем сезоне выиграл все пять турниров, в которых принимал участие: Суперкубок и Кубок Франции, Лигу 1, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
Полный список номинантов среди мужчин выглядит следующим образом:
- "ПСЖ" (Франция): Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — Франция), Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш (все — Португалия), Фабиан Руис (Испания), Хвича Кварацхелия (Грузия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Ашраф Хакими (Марокко);
- "Барселона" (Испания): Педри, Ламин Ямаль (оба — Испания), Рафинья (Бразилия), Роберт Левандовский (Польша);
- "Ливерпуль" (Англия): Мохамед Салах (Египет), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Алексис Макаллистер (Аргентина);
- "Бавария" (Германия): Харри Кейн (Англия), Майкл Олисе (Франция);
- "Интер" (Италия): Лаутаро Мартинес (Аргентина), Дензел Думфрис (Нидерланды);
- "Реал Мадрид" (Испания): Джуд Беллингем (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия);
- "Манчестер Сити" (Англия): Эрлинг Холанд (Норвегия);
- "Байер" (Германия): Флориан Вирц (Германия);
- "Наполи" (Италия): Скотт Мактоминей (Шотландия);
- "Боруссия Дортмунд" (Германия): Серу Гирасси (Гвинея);
- "Челси" (Англия): Коул Палмер (Англия);
- "Спортинг" (Португалия): Виктор Дьекереш (Швеция);
- "Арсенал" (Англия): Деклан Райс (Англия).
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 22 сентября 2025 года в Париже.
