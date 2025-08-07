Стали известны все номинанты на "Золотой мяч" 2025 года

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Стали известны все номинанты на "Золотой мяч" 2025 года

      Опубликовано:

      Футболисты Ашраф Хакими, Фабиан Руис и Жоау Невеш (слева направо)
      Ашраф Хакими, Фабиан Руис и Жоау Невеш (слева направо). Фото: THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

      Организаторы престижной премии "Золотой мяч" в официальном Х-аккаунте назвали всех номинантов на звание лучшего футболиста сезона 2024/25, передает NUR.KZ.

      В список вошли 30 игроков. В число претендентов не попал действующий обладатель мужского "Золотого мяча" Родри. Из-за травмы полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании почти целиком пропустил сезон 2024/25, по итогам которого и будет вручаться награда.

      Наибольшее представительство получил парижский "Пари Сен-Жермен", который в минувшем сезоне выиграл все пять турниров, в которых принимал участие: Суперкубок и Кубок Франции, Лигу 1, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

      Полный список номинантов среди мужчин выглядит следующим образом:

      • "ПСЖ" (Франция): Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — Франция), Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш (все — Португалия), Фабиан Руис (Испания), Хвича Кварацхелия (Грузия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Ашраф Хакими (Марокко);
      • "Барселона" (Испания): Педри, Ламин Ямаль (оба — Испания), Рафинья (Бразилия), Роберт Левандовский (Польша);
      • "Ливерпуль" (Англия): Мохамед Салах (Египет), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Алексис Макаллистер (Аргентина);
      • "Бавария" (Германия): Харри Кейн (Англия), Майкл Олисе (Франция);
      • "Интер" (Италия): Лаутаро Мартинес (Аргентина), Дензел Думфрис (Нидерланды);
      • "Реал Мадрид" (Испания): Джуд Беллингем (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия);
      • "Манчестер Сити" (Англия): Эрлинг Холанд (Норвегия);
      • "Байер" (Германия): Флориан Вирц (Германия);
      • "Наполи" (Италия): Скотт Мактоминей (Шотландия);
      • "Боруссия Дортмунд" (Германия): Серу Гирасси (Гвинея);
      • "Челси" (Англия): Коул Палмер (Англия);
      • "Спортинг" (Португалия): Виктор Дьекереш (Швеция);
      • "Арсенал" (Англия): Деклан Райс (Англия).

      Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 22 сентября 2025 года в Париже.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.