Стали известны все номинанты на "Золотой мяч" 2025 года

Организаторы престижной премии "Золотой мяч" в официальном Х-аккаунте назвали всех номинантов на звание лучшего футболиста сезона 2024/25, передает NUR.KZ.

В список вошли 30 игроков. В число претендентов не попал действующий обладатель мужского "Золотого мяча" Родри. Из-за травмы полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании почти целиком пропустил сезон 2024/25, по итогам которого и будет вручаться награда.

Наибольшее представительство получил парижский "Пари Сен-Жермен", который в минувшем сезоне выиграл все пять турниров, в которых принимал участие: Суперкубок и Кубок Франции, Лигу 1, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Полный список номинантов среди мужчин выглядит следующим образом:

"ПСЖ" (Франция): Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — Франция), Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш (все — Португалия), Фабиан Руис (Испания), Хвича Кварацхелия (Грузия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Ашраф Хакими (Марокко);

Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — Франция), Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш (все — Португалия), Фабиан Руис (Испания), Хвича Кварацхелия (Грузия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Ашраф Хакими (Марокко); "Барселона" (Испания): Педри, Ламин Ямаль (оба — Испания), Рафинья (Бразилия), Роберт Левандовский (Польша);

Педри, Ламин Ямаль (оба — Испания), Рафинья (Бразилия), Роберт Левандовский (Польша); "Ливерпуль" (Англия): Мохамед Салах (Египет), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Алексис Макаллистер (Аргентина);

Мохамед Салах (Египет), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Алексис Макаллистер (Аргентина); "Бавария" (Германия): Харри Кейн (Англия), Майкл Олисе (Франция);

Харри Кейн (Англия), Майкл Олисе (Франция); "Интер" (Италия): Лаутаро Мартинес (Аргентина), Дензел Думфрис (Нидерланды);

Лаутаро Мартинес (Аргентина), Дензел Думфрис (Нидерланды); "Реал Мадрид" (Испания): Джуд Беллингем (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия);

Джуд Беллингем (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия); "Манчестер Сити" (Англия): Эрлинг Холанд (Норвегия);

Эрлинг Холанд (Норвегия); "Байер" (Германия): Флориан Вирц (Германия);

Флориан Вирц (Германия); "Наполи" (Италия): Скотт Мактоминей (Шотландия);

Скотт Мактоминей (Шотландия); "Боруссия Дортмунд" (Германия): Серу Гирасси (Гвинея);

Серу Гирасси (Гвинея); "Челси" (Англия): Коул Палмер (Англия);

Коул Палмер (Англия); "Спортинг" (Португалия): Виктор Дьекереш (Швеция);

Виктор Дьекереш (Швеция); "Арсенал" (Англия): Деклан Райс (Англия).

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 22 сентября 2025 года в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.