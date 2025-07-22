"Кайрат", "Актобе" и "Астана" узнали возможных соперников на следующей стадии еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку третьего квалификационного раунда еврокубковых турниров, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинский "Кайрат" на правах действующего победителя Казахстанской премьер-лиги начал международный сезон в Лиге чемпионов. Пройдя словенскую "Олимпию" (Любляна), команда вышла на финский "КуПС" (Куопио).

Если "Кайрат" окажется сильнее и в этом противостоянии, то в третьем квалификационном раунде ЛЧ встретится с победителем пары словацкого "Слована" (Братислава) и боснийского "Зриньски" (Мостар).

При поражении алматинцы перейдут на аналогичную отборочную стадию в Лиге Европы. Потенциальный соперник во втором по значимости еврокубке — слабейший из пары латвийского "РФШ" (Рига) и шведского "Мальме".

В Лиге конференций во втором квалификационном раунде "Актобе" встретится с чешской "Спартой" (Прага), а "Астана" — с молдавским "Зимбру" (Кишинев). В случае поражений казахстанские команды завершат еврокубковую кампанию.

При успехе "Актобе" в третьем раунде сыграет с армянским "Араратом-Арменией" (Ереван) или румынским "Университатя Клуж" (Клуж-Напока), а "Астана" — с македонским "Вардаром" (Скопье) или швейцарской "Лозанной".

Напомним, шымкентский "Ордабасы" вылетел на стартовой отборочной стадии Лиги конференций и первым из казахстанских клубов завершил еврокубковую кампанию сезона 2025/26.

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