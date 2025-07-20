"Актобе" и "Тобол" не определили победителя в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

Футбольный клуб "Актобе" на своем поле сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Актобе и завершилась безрезультативной ничьей - 0:0.

На протяжении всего матча актюбинцы владели преимуществом и смогли нанести восемь ударов в створ ворот "Тобола".

Костанайцы же смогли ответить только двумя опасными моментами, но ни один из эпизодов не привел к забитому мячу.

После 17 туров "Тобол" продолжает удерживать третью строчку в турнирной таблице КПЛ, набрав 35 очков.

"Актобе", отставая на два балла от своих оппонентов по сегодняшней игре, располагается на четвертом месте в чемпионате Казахстана.

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