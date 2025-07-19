"Женис" дважды забил в концовке и отобрал очки у "Елимая" в матче Казахстанской премьер-лиги
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Астанинский футбольный клуб "Женис" на выезде обыграл семейский "Елимай" в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась волевой победой гостей поля со счетом 2:1.
Первый гол был забит на 11-й минуте матча. Казахстанский нападающий семейского клуба Иван Свиридов с передачи нигерийца Самюэля Одеоибо открыл счет.
"Женис" смог отыграться в концовке матча. На 89-й минуте встречи грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе с передачи Матии Рома сравнял счет. Затем через пять минут бразильский нападающий Адильо отправил второй мяч в ворота вратаря "Елимая". Голевой передачей отметился уже сам Лобжанидзе.
Отметим, что матч стал дебютным в "Елимае" для Рамазана Оразова. Полузащитник сборной Казахстана перешел в семейскую команду на правах аренды из датского "Силькеборга".
После 17 туров "Елимай" потерял позицию и теперь располагается на шестом месте чемпионата Казахстана. В активе команды 25 очков.
"Женис" же набрал 23 балла и продолжает удерживать седьмую строчку турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2266818-zhenis-otobral-ochki-u-elimaya-v-matche-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/
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