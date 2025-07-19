"Приблизится к сборной": раскрыта причина возвращения Рамазана Оразова в Казахстан

Агент футболиста сборной Казахстана Рамазана Оразова Кен ван Дейк объяснил причину перехода своего подопечного в семейский "Елимай", передает NUR.KZ со ссылкой на BorodaAbata.kz.

Специалист отметил, что игровая практика в казахстанском клубе поможет Оразову вернуться в строй национальной сборной перед матчами отбора на чемпионат мира.

"Благодаря игровой практике в "Елимае" Рамазан приблизится к сборной, которая, я надеюсь, победит Уэльс в сентябре. Я действительно считаю, что в этом матче у Казахстана есть шансы. Сам я также буду присутствовать на игре в Бельгии", — заявил ван Дейк.

Отметим, ранее Рамазан выступал за датский "Силькеборг". Футболист проведет остаток сезона в "Елимае" на правах аренды.

Ван Дейк же является уроженцем Бельгии, с которой команда Али Алиева встретится 7 сентября, а за три дня до этого в рамках отбора на чемпионат мира сыграет против Уэльса.

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