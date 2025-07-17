"Актобе" вновь проиграл польской "Легии" и вылетел из Лиги Европы

Футболисты казахстанского "Актобе" потерпели домашнее поражение от польской "Легии" (Варшава) в рамках Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничали в первом квалификационном раунде. Вторая встречу двухматчевого противостояния прошла на Центральном стадионе Актобе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил колумбийский полузащитник Хуэрхен Элитим. Голевой передачей отметился польский защитник Кацпер Ходына.

Первый матч между командами прошел в Варшаве и также завершился победой "Легии" (1:0). Таким образом, польский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (2:0) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с чешским "Баником" из Остравы.

"Актобе"же выступит на аналогичной стадии в Лиге конференций. Казахстанская команда встретится с чешской "Спартой". Первый матч пройдет 24 июля в Актобе, ответный — 31 июля в Праге.

Также во втором квалификационном раунде Лиги конференций выступит "Астана". Сначала казахстанская команда примет молдавский "Зимбру" из Кишинева, а затем сыграет на выезде.

Напомним, первым из отечественных клубов еврокубковую кампанию сезона 2025/26 завершил шымкентский "Ордабасы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.