"Ордабасы" сыграл вничью с грузинским "Торпедо" и вылетел из еврокубков
Опубликовано:
Футболисты казахстанского "Ордабасы" (Шымкент) дома сыграли вничью с грузинским "Торпедо" (Кутаиси) в Лиге конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды соперничали в рамках первого квалификационного раунда. Вторая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 13-й минуте, мяч забил грузинский полузащитник Иракли Бидзинашвили. Голевой передачей отметился его соотечественник Цотне Надарая, выступающий в защите.
Вскоре после перерыва "Торпедо" остался в меньшинстве. На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален грузинский защитник Соломон Кверквелия.
"Ордабасы" отыгрался в концовке. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте мяч забил казахстанский форвард Абылайхан Жумабек.
Первый матч между командами в Кутаиси завершился победой хозяев поля со счетом 4:3. Таким образом, по сумме двух встреч "Торпедо" оказалось сильнее (5:4) и вышло во второй квалификационный раунд, где сыграет с кипрской "Омонией" из Никосии.
"Ордабасы" же первым из казахстанских команд завершил еврокубковую кампанию сезона 2025/26.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2266275-ordabasy-sygral-vnichyu-s-gruzinskim-torpedo-i-vyletel-iz-evrokubkov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах