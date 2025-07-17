"Ордабасы" сыграл вничью с грузинским "Торпедо" и вылетел из еврокубков

Футболисты казахстанского "Ордабасы" (Шымкент) дома сыграли вничью с грузинским "Торпедо" (Кутаиси) в Лиге конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничали в рамках первого квалификационного раунда. Вторая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 13-й минуте, мяч забил грузинский полузащитник Иракли Бидзинашвили. Голевой передачей отметился его соотечественник Цотне Надарая, выступающий в защите.

Вскоре после перерыва "Торпедо" остался в меньшинстве. На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален грузинский защитник Соломон Кверквелия.

"Ордабасы" отыгрался в концовке. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте мяч забил казахстанский форвард Абылайхан Жумабек.

Первый матч между командами в Кутаиси завершился победой хозяев поля со счетом 4:3. Таким образом, по сумме двух встреч "Торпедо" оказалось сильнее (5:4) и вышло во второй квалификационный раунд, где сыграет с кипрской "Омонией" из Никосии.

"Ордабасы" же первым из казахстанских команд завершил еврокубковую кампанию сезона 2025/26.

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