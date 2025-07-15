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    Спорт

      Футбольные клубы "Астана", "Актобе" и "Атырау" попали в список на приватизацию

      Опубликовано:

      Матч "Астаны" и "Атырау" в КПЛ-2025
      Матч "Астаны" и "Атырау". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

      Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в интервью телеканалу Qazsport высказался о переводе клубов в частные руки, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

      Функционер заявил, что данный процесс необходим для устойчивого развития отрасли. Пока многие футбольные клубы финансируются из государственного бюджета.

      "Как известно, в обществе по этому поводу много мнений. Генеральная прокуратура и другие контролирующие органы провели проверки клубов. Конечно, вопросов немало. Я уже говорил ранее: ежегодно в среднем выделялось около 3 миллиардов тенге, но эти средства в основном уходили на легионеров и иностранных специалистов. При этом у многих клубов нет ни инфраструктуры, ни академии, ни собственного стадиона. Это неправильно", — подчеркнул Омаров.

      Глава КФФ отметил, что при наличии частного инвестора у клуба появляются активы и возможность привлечь новые инвестиции, найти спонсорскую поддержку.

      "Это общемировая практика. Сегодня самые успешные клубы – это частные клубы. Футбол уже давно стал бизнесом: телевидение, реклама, онлайн-платформы – все это приносит доход, и аудитория у футбола огромная. Поэтому перевод клубов в частные руки – это правильный шаг. И Казахстан тоже пойдет по этому пути", — заявил Омаров.

      По его словам, уже составлен список клубов, подлежащих приватизации. Потенциальные инвесторы изучают форматы сотрудничества.

      "Среди этих клубов – "Астана", "Актобе", "Атырау". В настоящее время потенциальные инвесторы изучают возможности: какие программы могут быть реализованы, как и в каком объеме они готовы инвестировать. КФФ, конечно же, выступает стороной, которая помогает привлекать инвесторов", — заключил Омаров.

      Напомним, глава КФФ также сообщил, что Казахстан подал официальную заявку на проведение финала еврокубкового турнира.

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