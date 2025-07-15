Казахстан подал заявку на проведение финала футбольного еврокубка

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в интервью телеканалу Qazsport сообщил о поданной заявке на проведение топового еврокубкового матча, передает NUR.KZ.

Цитаты функционера приводятся на официальном сайте КФФ. Омаров отметил, что визит главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина и поддержка со стороны организации "открывают новые перспективы для развития футбольной инфраструктуры и проведения крупных международных турниров".

"Александер Чеферин впервые посетил Казахстан с официальным визитом и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. У нас состоялась очень содержательная и глубокая дискуссия о развитии футбола. С УЕФА мы работаем ежедневно – это своего рода наш регулятор, который помогает методологически и реализует современные проекты, такие как система VAR. Ежегодно УЕФА выделяет нам финансирование", – подчеркнул Омаров.

Глава КФФ заявил, что Казахстан готов принять Конгресс УЕФА в 2027 году. Также в стране может пройти финал Лиги конференций (третий по значимости еврокубок) или матч за Суперкубок УЕФА (между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы).

"Мы официально подали заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка в Астане или Алматы. Казахстан подтвердил свою готовность. Сейчас ведется строительство стадионов. В планах также организация юношеских чемпионатов Европы среди команд U-21 и U-19", – сказал Омаров.

По словам функционера, КФФ "системно подходит к вопросу инфраструктуры" и занимается строительством новых арен и полей в разных городах и аулах. Финансирование осуществляется через поддержку Международной федерации футбола (ФИФА) и частные инвестиции.

"В Казахстане остро ощущается нехватка инфраструктуры. Наша цель – не только крупные города, но и сельские населенные пункты. Приоритет федерации – это устранение инфраструктурного дефицита, увеличение количества полей и создание полноценной технической и материальной базы для развития футбола", – сказал Омаров.

Добавим, что ранее в Казахстане никогда не проходили финальные матчи футбольных еврокубковых турниров.

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