Казахстанская федерация футбола отстранила судей и сделала заявление о договорных матчах

Два арбитра отстранены после матча Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на заявление на официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Под разбор попал эпизод на 84-й минуте встречи между туркестанским "Тураном" и петропавловским "Кызылжаром", который состоялся 12 июля. В тот момент был назначен пенальти, который стал решающим. Футболист "Кызылжара" реализовал одиннадцатиметровый удар и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Департамент судейства и инспектирования КФФ изучил видеоматериалы, заслушал экспертные мнения и объяснения судей. Было установлено, что футболист "Турана" действительно удерживал игрока соперника обеими руками.

"Однако последующие действия нападающего – запоздалая и умышленная симуляция контакта – не соответствовали реальному характеру удержания. Несмотря на наличие отдельных признаков для назначения одиннадцатиметрового удара, наилучшим решением было бы не назначать пенальти", – говорится в заявлении.

В департаменте подчеркнули, что установили:

признаки недостаточной профессиональной оценки момента со стороны главного судьи и VAR;

отсутствие должного взаимодействия между членами судейской бригады, повлекшее за собой необоснованное решение.

Фигурантами разбирательства стали главный арбитр Тимур Кумашев и видеоассистент Георгий Чеховский. В департаменте отметили, что эти же судьи упомянуты в текущем расследовании по подозрению в участии в договорных матчах. Кумашев ранее был отстранен от судейства на месяц по рекомендации Интегрити-офицера КФФ.

В итоге оба арбитра отстранены от участия в матчах под эгидой КФФ до конца футбольного сезона 2025 года. Уточняется, что меры приняты "в целях обеспечения доверия к системе судейства и защиты ее репутации, а также по рекомендации Интегрити-офицера КФФ".

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