Пенальти в концовке определил исход матча чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты петропавловского "Кызылжара" одержали выездную волевую победу над туркестанским "Тураном" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 16-го тура. Матч на "Туркестан Арене" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева поля вышли вперед благодаря быстрому голу казахстанского полузащитника Асылжана Аббаса (11 минута), которому ассистировал молдавский форвард Николай Солодовников, дебютировавший за "Туран" после перехода из жезказганского "Улытау".

"Кызылжар" отыгрался усилиями украинского защитника Анатолия Козленко (69). Победу гостям принес казахстанский нападающий Токтар Жангылышбай, реализовавший пенальти (86).

Петропавловцы набрали 19 очков после 16 матчей и поднялись на восьмое место, опередив "Женис". Однако астанчане проведут свой матч тура в воскресенье.

В активе "Турана" осталось 11 баллов после 16 встреч. Туркестанцы занимают 13-е место в таблице, опережая только "Атырау", у которого пять баллов.

В следующем туре "Туран" сыграет на выезде с "Астаной", а "Кызылжар" примет на своем поле "Атырау".

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