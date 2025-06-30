"Бавария" победила "Фламенго" и сыграет с "ПСЖ" в четвертьфинале Клубного чемпионата мира

Футболисты немецкой "Баварии" (Мюнхен) обыграли бразильский "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/8 финала — первой стадии плей-офф. Матч на стадионе "Хард Рок" в Майами завершился со счетом 4:2 в пользу мюнхенцев.

В составе победителей дубль оформил английский форвард Харри Кейн (10 и 73 минуты), еще один мяч забил немецкий полузащитник Леон Горецка (41). У "Фламенго" автоголом отметился чилийский хавбек Эрик Пульгар (6), а чужие ворота поразили бразильский полузащитник Жерсон (33) и его итальянский коллега по амплуа Жоржиньо (54), реализовавший пенальти.

Победа позволила "Баварии" выйти в четвертьфинал Клубного чемпионата мира. На следующей стадии мюнхенцы сыграют с французским "Пари Сен-Жермен", который на старте плей-офф разгромил американский "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе. "Фламенго" же завершил выступление на турнире.

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. Турнир, который проходит в США, продлится до 13 июля.

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