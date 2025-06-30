Команда Месси разгромно проиграла "ПСЖ" и вылетела с Клубного чемпионата мира

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали крупную победу над американским "Интер Майами" в матче Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 1/8 финала — первой стадии плей-офф. Матч прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и завершился со счетом 4:0 в пользу парижан.

Дубль оформил португальский полузащитник Жоау Невеш (6 и 39 минуты), еще один мяч забил марокканский защитник Ашраф Хакими (45+3). Автоголом отметился аргентинский игрок обороны Томас Авилес (44).

Капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Напомним, что в американскую команду аргентинец перешел именно из "ПСЖ", где провел два сезона.

Таким образом, парижане вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем матча между бразильским "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) и немецкой "Баварией" (Мюнхен). "Интер Майами" завершил выступление на турнире.

В Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. Турнир продлится до 13 июля включительно.

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