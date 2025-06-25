"Тобол" обыграл "Женис" в полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на своем поле одержал победу над астанинским "Женисом" в первом матче полуфинальной серии Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Тобол арене в Костанае и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит уже на пятой минуте матча. Автором забитого мяча стал нападающий национальной сборной Казахстана и костанайского коллектива Александр Зуев.

Столичный клуб смог ответить на 27-й минуте первого тайма. Бразильский нападающий "Жениса" Адильо сравнял счет.

Точку в матче во втором тайме на 73-й минуте поставил казахстанский форвард "Тобола" Наурызбек Жагоров.

Ответная встреча пройдет в Астане 30 августа.

Напомним, в другой полуфинальной серии петропавловский "Кызылжар" и шымкентский "Ордабасы" не выявили победителя.

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