"Тобол" обыграл "Женис" в полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу
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Костанайский футбольный клуб "Тобол" на своем поле одержал победу над астанинским "Женисом" в первом матче полуфинальной серии Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Тобол арене в Костанае и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Первый гол был забит уже на пятой минуте матча. Автором забитого мяча стал нападающий национальной сборной Казахстана и костанайского коллектива Александр Зуев.
Столичный клуб смог ответить на 27-й минуте первого тайма. Бразильский нападающий "Жениса" Адильо сравнял счет.
Точку в матче во втором тайме на 73-й минуте поставил казахстанский форвард "Тобола" Наурызбек Жагоров.
Ответная встреча пройдет в Астане 30 августа.
Напомним, в другой полуфинальной серии петропавловский "Кызылжар" и шымкентский "Ордабасы" не выявили победителя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2259432-tobol-obygral-zhenis-v-polufinalnom-matche-kubka-kazahstana-po-futbolu/
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