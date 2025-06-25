"Кызылжар" и "Ордабасы" не выявили победителя в матче Кубка Казахстана
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Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле вничью сыграл с шымкентским "Ордабасы" в первом матче полуфинала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.Kz.
Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась нулевой ничьей - 0:0.
По владению мячом шымкентский клуб имел преимущество в 60 процентов. При этом за весь матч футболисты "Ордабасы" нанесли шесть ударов в створ ворота хозяев поля. Петропавловцы же смогли пять раз ударить во владения голкипера соперников. При этом ни одна атака обеих команд не завершилась забитым мячом.
Ответная игра пройдет 30 августа в Шымкенте.
Отметим, в другой полуфинальной серии сыграют астанинский "Женис" против костанайского "Тобола".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2259414-kyzylzhar-i-ordabasy-ne-vyyavili-pobeditelya-v-matche-kubka-kazahstana/
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