Зайнутдинов потерял в трансферной стоимости и установил антирекорд за пять лет

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов потерял в трансферной стоимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Transfermarkt.

Специализированный авторитетный портал обновил данные игроков чемпионата Турции. Трансферная стоимость 27-летнего Зайнутдинова, выступающего за стамбульский "Бешикташ", опустилась на 300 тысяч евро и теперь равна 3 миллионам евро.

Это антирекорд для футболиста за последние пять лет. Последний раз трансферная стоимость Зайнутдинова оценивалась ниже в 2020 году (2 миллиона евро). При этом хавбек по-прежнему показывает лучший результат среди казахстанцев, но теперь делит лидерство с защитником российского "Зенита" Нуралы Алипом.

Напомним, Зайнутдинов пропустил значительную часть минувшего сезона из-за травмы. Последний раз он выходил на поле в январе. Во всех турнирах в составе "Бешикташа" полузащитник сыграл в 12 матчах и не отметился результативными действиями.

Также потерял в цене казахстанский нападающий Абат Аймбетов, выступающий за "Адана Демирспор". Его трансферная стоимость снизилась с 500 до 450 тысяч евро. По итогам минувшего сезона команда 29-летнего форварда заняла последнее место в Суперлиге и покинула высший дивизион турецкого футбола.

Ранее были обновлены трансферные стоимости игроков Казахстанской премьер-лиги. Рейтинг возглавил 16-летний нападающий национальной команды и алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев.

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