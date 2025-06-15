Разгромом со счетом 10:0 завершился второй матч Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты немецкой "Баварии" одержали крупную победу над новозеландским "Окленд Сити" в рамках Клубного чемпионата мира ФИФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в первом туре группы С. Матч на "TQL Stadium" в Цинциннати завершился со счетом 10:0.

Хет-трик в составе мюнхенцев оформил немецкий полузащитник Джамал Мусиала (67, 73 и 84 минуты), который свой второй мяч забил с пенальти. По дублю занесли себе в актив французские вингеры Кингсли Коман (6, 21) и Майкл Олисе (20, 45+3), а также немецкий форвард Томас Мюллер (45, 89). Автором еще одного гола стал французский защитник Саша Боэ (18).

Лучшим игроком матча признал Олисе, который был заменен после перерыва, а за первый тайм отметился также двумя результативными передачами.

Победа позволила "Баварии" набрать три очка и возглавить группу. "Окленд Сити" без баллов в активе замыкает таблицу. Также в группе выступают португальская "Бенфика" (Лиссабон) и аргентинская "Бока Хуниорс" (Буэнос-Айрес). В плей-офф выйдут две сильнейшие команды квартета.

Напомним, в матче открытия Клубного чемпионата мира египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами" оформили безголевую ничью.

Турнир продлится в США до 13 июля. В Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды, которые прошли отбор из всех шести конфедераций.

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