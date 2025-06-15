Команда Месси не смогла выиграть матч открытия Клубного чемпионата мира

Футболисты американского "Интер Майами" и египетского "Аль-Ахли" не выявили победителя в матче открытия Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча турнира прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами. Команды не смогли отметиться забитыми мячами и оформили безголевую ничью — 0:0.

При этом в концовке первого тайма "Аль-Ахли" мог выйти вперед благодаря пенальти. Однако аргентинский вратарь Оскар Устари отразил удар египетского полузащитника Трезеге с одиннадцатиметровой отметки.

Добавим, что лидеры американской команды Лионель Месси и Луис Суарес провели на поле всю встречу.

Таким образом, "Аль-Ахли" и "Интер Майами" набрали по одному очку. Каирский клуб во втором туре сыграет с бразильским "Палмейрасом", американская команда — с португальским "Порту".

Напомним, нынешний турнир проводится в обновленном формате. Впервые в Клубном чемпионате мира принимают участие 32 команды. Матчи проходят в США,

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