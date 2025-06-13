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    Спорт

      Участники, формат, призовые: что нужно знать о новом Клубном чемпионате мира по футболу

      Опубликовано:

      Трофей Клубного чемпионата мира
      Трофей Клубного чемпионата мира. Фото: Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images

      15 июня в США стартует Клубный чемпионат мира по футболу, который будет проводится в новом формате. В обновленном турнире все так же выступят команды из шести футбольных конфедераций, только теперь количество участников расширилось до 32. NUR.KZ подготовил материал о самых главных моментах предстоящего чемпионата.

      Обновленный формат

      Клубный чемпионат мира проводился ежегодно, и главный трофей разыгрывался между победителями шести континентальных первенств. Теперь же участие в соревнованиях примут 32 команды.

      Клубы будут поделены на восемь групп по четыре коллектива в каждой. Победители и занявшие вторые места получат путевки в 1/8 финала.

      Участники

      • УЕФА: "Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид" (оба — Испания), "Челси" и "Манчестер Сити" (оба — Англия), "Бавария" и "Боруссия Дортмунд" (оба — Германия), "Ювентус" и "Интер" (оба — Италия), "ПСЖ" (Франция), "Порту" и "Бенфика" (оба — Португалия), "РБ Зальцбург" (Австрия);
      • КОНМЕБОЛ: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого" (все — Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (оба — Аргентина);
      • КОНКАКАФ: "Монтеррей" и "Пачука" (оба — Мексика), "Сиэтл Саундерс", "Лос-Анджелес" и "Интер Майами" (все — США);
      • КАФ: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР);
      • АФК: "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);
      • ОФК: "Окленд Сити" (Новая Зеландия).

      Звезды мирового футбола

      За кем стоит следить из звездных игроков? Почти все самые дорогие игроки мира примут участие в чемпионате. Однако лидера по трансферной стоимости по версии портала Transfermarkt Ламина Ямаля, к разочарованию многих поклонников футбола, на турнире не будет. "Барселона" не смогла пробиться на чемпионат из-за лимита в две команды от одной страны. Также не выступит в США и португалец Криштиану Роналду из "Аль-Насра".

      При этом список игроков, которые сыграют за другие команды впечатляет: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (все — "Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле ("ПСЖ") и другие. Внимание большинства будет обращено также на именитого аргентинца Лионеля Месси, который сыграет в составе "Интер Майами".

      Суммы призовых на КЧМ-2025

      • Групповой этап — 2 миллиона долларов за победу и 1 за ничью
      • Выход в 1/8 финала — 7,5 миллиона долларов
      • Выход в четвертьфинал — 13,125 миллиона долларов
      • Выход в полуфинал — 21 миллион долларов
      • Выход в финал — 30 миллионов долларов
      • Победа в турнире — 40 миллионов долларов

      Отмечается, ФИФА не будет тратить свои ресурсы. Оплату призовых возьмут на себя коммерческие партнеры. При этом планируется, что чистая прибыль от КЧМ составит 250 миллионов долларов. В федерации заявили, что потратят эту сумму на развитие футбола по всему миру.

      Дата, время и трансляции

      Клубный чемпионат мира стартует 15 июня и продлится до 13 июля. Матчем открытия 15 июня станет противостояние египетского "Аль-Ахли" и американского "Интер Майами". Ориентировочное начало встречи — 06:00 по казахстанскому времени. Прямые трансляции всех матчей КЧМ-2025 в Казахстане можно будет смотреть на телеканалах "Qazaqstan" и "Qazsport".

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