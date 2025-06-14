Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Англии Карлом III за заслуги в спорте и благотворительности, говорится на сайте правительства Великобритании.

Был опубликован список лауреатов госнаград в честь дня рождения монарха.

"Он переосмыслил роль британских спортсменов в общественной жизни, установив беспрецедентные стандарты в области филантропии, национального служения и глобальной пропаганды. Он шесть лет был капитаном сборной своей страны и стал первым английским футболистом, выигравшим титулы чемпионов лиги в четырех странах", - говорится о Бекхэме в релизе.

Также был отмечен его вклад в успешную заявку Лондона на проведение Олимпийских игр 2012 года.

Бывшего капитана сборной с этим достижением поздравил клуб "Манчестер Юнайтед" в своем профиле в Х.

"Сэр Дэвид Бекхэм. Огромные поздравления от всего "Манчестер Юнайтед" с этим особым достижением, Бекс - ты действительно этого заслужил ", - говорится в заявлении клуба.

Ранее мы писали о том, что Дэвид Бекхэм станет рыцарем - британские СМИ сообщали, что его имя должны внести в наградной список, который распространят по случаю дня рождения короля.

Дэвид Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. По информации Man utd, Бекхэм ушел с поля, сыграв 718 матчей, забив 127 голов и сделав 214 передач.

После завершения карьеры запустил собственную линию ароматов, сотрудничал с модными брендами. В 2018 году Бекхэм стал президентом футбольного клуба Высшей лиги "Интер Майами", который начал играть в сезоне 2020 года.

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