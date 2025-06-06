Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского титула и станет сэром

Бывшему капитану сборной Англии по футболу Дэвиду Бекхэму будет присвоено рыцарское звание, передает NUR.KZ со ссылкой на британскую газету The Sun.

По данным издания, имя 50-летнего футболиста, выступавшего за такие клубы, как"Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен", "Лос-Анджелес Гэлакси", будет внесено в наградной список, который распространят на следующей неделе по случаю дня рождения короля Карла III.

После того как Бекхэму будет присвоен титул, он сможет пользоваться почетным титулом "сэр", а его супруга Виктория Бекхэм (в девичестве Адамс), бывшая участница поп-группы Spice Girls, титулом "Леди".

Добавим, что Дэвид Бекхэм - один из самых узнаваемых и влиятельных футболистов мира. У него счастливый брак и множество проектов. О том, каким был путь Дэвида Бекхэма к славе, мы писали в его биографии тут.

Дэвид Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. По информации Man utd, Бекхэм ушел с поля, сыграв 718 матчей, забив 127 голов и сделав 214 передач.

После завершения карьеры запустил собственную линию ароматов, сотрудничал с модными брендами. В 2018 году Бекхэм стал президентом футбольного клуба Высшей лиги «Интер Майами», который начал играть в сезоне 2020 года.