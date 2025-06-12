Сборная Казахстана ухудшит позицию в рейтинге ФИФА после поражения в отборе на чемпионат мира
Опубликовано:
Мужская сборная Казахстана потеряет одно место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после матча отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года, передает NUR.KZ.
Сборная Казахстана потеряет одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, согласно текущему Live-рейтингу стран после июньских матчей отбора на ЧМ-2026.
Казахстанская команда опустится со 113-го на 114-е место. После обновления рейтинга подопечные Али Алиева займут место между сборными Вьетнама и Мадагаскара.
На данный результат повлияло последнее поражение от Северной Македонии в матче отборочного цикла. Домашний матч казахстанские футболисты проиграли со счетом 0:1.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября на "Астана Арене" против Уэльса. Через три дня после этого команда сыграет на выезде с Бельгией.
Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, примет участие в стыковых матчах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2254899-sbornaya-kazahstana-uhudshila-poziciyu-v-reytinge-fifa-posle-porazheniya-v-otbore-na-chempionat-mira/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах