Сборная Казахстана ухудшит позицию в рейтинге ФИФА после поражения в отборе на чемпионат мира

Мужская сборная Казахстана потеряет одно место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после матча отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года, передает NUR.KZ.

Сборная Казахстана потеряет одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, согласно текущему Live-рейтингу стран после июньских матчей отбора на ЧМ-2026.

Казахстанская команда опустится со 113-го на 114-е место. После обновления рейтинга подопечные Али Алиева займут место между сборными Вьетнама и Мадагаскара.

На данный результат повлияло последнее поражение от Северной Македонии в матче отборочного цикла. Домашний матч казахстанские футболисты проиграли со счетом 0:1.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября на "Астана Арене" против Уэльса. Через три дня после этого команда сыграет на выезде с Бельгией.

Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, примет участие в стыковых матчах.

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