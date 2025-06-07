Нигерийцы прервали рекордную серию сборной России по футболу

Мужские сборные России и Нигерии по футболу не выявили победителя в очной товарищеской встрече, которая прошла в Москве, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на Большой спортивной арене "Лужники" и завершился со счетом 1:1.

Хозяева поля вышли вперед благодаря автоголу защитника Семи Аджайи на 27-й минуте. Гости отыгрались после перерыва. Нападающий Толуваласе Арокодаре на 71-й минуте воспользовался ошибкой вратаря Матвея Сафонова при передаче и реализовал выход один на один.

Гол нигерийцев прервал рекордную серию сборной России без пропущенных мячей. Она длилась с 16 октября 2023 года. За это время команда выиграла все восемь товарищеских встреч с общим счетом 44:0.

Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от официальных соревнований, проводимых ФИФА и УЕФА. 10 июня команда в Минске проведет товарищеский матч с белорусами, которые в четверг разгромили Казахстан в еще одной контрольной игре.

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