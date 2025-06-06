Крупным поражением завершился матч сборной Казахстана по футболу против Беларуси

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от Беларуси в товарищеском матче в преддверии отборочной игры ЧМ-2026, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Борисов Арене" и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1. Начало матча было перенесено на полчаса вперед из-за сложных погодных условий.

Уже в первом тайме белорусы отличились дважды. Счет открыл Валерий Громыко (26 минута), на клубном уровне выступающий за алматинский "Кайрат". Полузащитник удачно замкнул передачу партнера после ошибки казахстанцев в обороне. Увеличил преимущество хозяев еще один хавбек Валерий Бочеров, выполнивший точный дальний удар после розыгрыша штрафного.

После перерыва белорусы забили третий мяч усилиями форварда Трофима Мельниченко (50), который воспользовался неудачным выходом соперника из обороны.

Сборная Казахстана сократила отставания благодаря голу Галымжана Кенжебека (74). Форвард воспользовался передачей полузащитника Наурызбека Жагорова и с близкого расстояния поразил ворота соперника.

Однако белорусы вновь добились преимущества в три мяча. Окончательный счет установил нападающий Евгений Шикавка (85).

Следующий матч сборная Казахстана проведет 9 июня. В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года команда примет на "Астана Арене" Северную Македонию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Белорусы же днем позднее проведут товарищеский матч с Россией.

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